Euro hoy en Bolivia: cotización de apertura del 10 de septiembre

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En la apertura del día, el euro se cotiza en promedio a 14,62 bolivianos, registrando un incremento del 3,65% respecto al cierre anterior de 14,1 bolivianos, según datos de Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un avance de 4,99, mientras que su variación interanual se sitúa en un notable 86,52%.

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El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al boliviano en los últimos días, habiendo registrado un aumento durante dos días consecutivos. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 31,37%, inferior a la volatilidad de referencia del 40,88%, lo que indica una mayor estabilidad en el mercado de divisas.

Los pronósticos económicos para el euro en Bolivia este 2026

El mercado paralelo en Bolivia mostró una estabilidad temporal a comienzos de 2026, con cotizaciones cercanas a Bs 9,64, fenómeno vinculado a las expectativas generadas por las reformas cambiarias y el anuncio de un financiamiento externo de $4.500 millones del BID para el periodo 2026-2028.

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El Gobierno boliviano desea reducir el déficit fiscal al 7% este año, mientras proyecta una inflación de hasta el 17%. Aunque el FMI había advertido que la inflación podría superar el 15% si no se controla la emisión monetaria, se mantiene la incertidumbre.

El Banco Mundial anticipa una recesión del -1,1% en el PIB de Bolivia para 2026, mientras la CEPAL prevé un crecimiento marginal del 0,5%. El FMI optó por no entregar estimaciones precisas a largo plazo debido al alto grado de incertidumbre.

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El proceso de unificación cambiaria para el primer semestre incluye la liberación gradual de dólares en el sistema financiero y la publicación diaria de valores referenciales por parte del Banco Central de Bolivia (BCB), que recientemente se sitúan alrededor de Bs 9,21 para la compra y Bs 9,40 para la venta.

Aunque el tipo de cambio oficial permanece en Bs 6,96, su uso es cada vez menos relevante en las operaciones comerciales frente a los nuevos valores de mercado. Tras la fuerte volatilidad de 2025, el país encara el desafío de una transición estructural en un contexto de contracción económica.

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