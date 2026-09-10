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Dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 10 de septiembre

La divisa estadounidense ha registrado un avance respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el tipo de cambio del dólar estadounidense ante el quetzal se situó en 7,63 quetzales, lo que representa un aumento del 3,04% respecto al precio de cierre anterior de 7,4 quetzales. Fuente: Dow Jones.

El tipo de cambio del dólar estadounidense frente al quetzal ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos dos días. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 28,08%, considerablemente por encima de la volatilidad de referencia del 20,14%, lo que indica un período de inestabilidad en el mercado cambiario.

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En la última semana, el dólar estadounidense registró una leve subida del 0,04%, mientras que en términos interanuales, su valor ha avanzado un 1,86%.

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