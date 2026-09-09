Euro hoy en Brasil: cotización de cierre del 9 de septiembre

Guardar

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en promedio a 5,94 reales brasileños, lo que representa una disminución de 0,3% respecto al precio de cierre anterior de 5,96 reales brasileños. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un avance del 0,71%, aunque su evolución interanual muestra una caída del 3,8%.

PUBLICIDAD

El tipo de cambio euro a real brasileño ha registrado una tendencia negativa en los últimos días, cayendo durante un día consecutivo. La volatilidad actual del 8,87% se encuentra por debajo de la volatilidad de referencia del 10,4%, lo que indica una mayor estabilidad en el mercado.