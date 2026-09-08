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Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 8 de septiembre

La moneda europea registró un alza respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 8,88 quetzales, lo que representa una variación del 2,43% en relación al precio de 8,67 quetzales de la jornada previa, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 2,78%, aunque a nivel interanual presenta una ligera disminución del -0,05%.

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El euro ha mostrado una tendencia positiva en su cotización frente al quetzal guatemalteco durante el último día, tras un periodo de stabilidad.

La volatilidad actual del tipo de cambio euro-quetzal se sitúa en 24,1%, superando la volatilidad de referencia del 19,94%, lo que indica un aumento en la inestabilidad del mercado.

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