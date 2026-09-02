Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Encarnación este miércoles 2 de septiembre

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

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Antes de partir a tu destino, revisa la predicción del tiempo en Encarnación para las próximas horas para hoy.

El clima para este miércoles 2 de septiembre en Encarnación alcanzará los 26.8 grados, mientras que la temperatura mínima será de 16.3 grados. El pronóstico del índice de los rayos ultravioleta es de 6.

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En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 1%, con una nubosidad del 11%, durante el día; y del 0%, con una nubosidad del 0%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento alcanzarán a los 7.4 kilómetros por hora en el día y los {"Value": 7.4, "Unit": "km/h", "UnitType": 7} kilómetros por hora por la noche.

La predicción del estado del tiempo en Encarnación (Imagen ilustrativa Infobae)</figcaption></div<h2 class="header">Así es el clima en Encarnación</h2><p class="paragraph"><strong>Encarnación</strong>, una de las ciudades sureñas de Paraguay, se caracteriza por tener un clima subtropical húmedo en donde los veranos son calurosos y el invierno tiene tendencia a ser fresco y húmedo. La temperatura promedio anual es de 20,5 grados.</p><p class="paragraph">En Encarnación, <strong>el verano tiende a resultar hasta bochornoso</strong>, no obstante, las costas del río pueden dar frescura por las noches. En contraste, el invierno no es tan extremo y da posibilidad a que haya días cálidos, permitiendo que el termómetro llegue a descender hasta los 10 grados. Las heladas son habituales en las zonas que se encuentran a las afueras de la ciudad.</p><p class="paragraph">Al igual que casi en todo el territorio paraguayo, algo que se replica en esta región son sus <strong>constantes precipitaciones</strong> a lo largo del año ya sea en forma de fuertes lluvias, chaparrones o lloviznas débiles. Debido a la presencia de humedad <strong>es común que también se presenten neblinas</strong>, especialmente durante las estaciones de otoño e invierno.</p><p class="paragraph">Entre los datos climatológicos históricos se tiene que el 18 de julio de 1975 <strong>cayó una nevada por primera vez</strong> en la ciudad; antes, el 20 de septiembre de 1926, una tormenta surgida en el río Paraná destruyó gran parte de la metrópoli.</p><h2 class="header">Cuál es el clima en Paraguay</h2>