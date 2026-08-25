Noticias
Agregar Infobae enGoogle

Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 25 de agosto

La moneda europea experimentó un avance respecto a la jornada anterior

Imagen C2IGBYKT3RBGPMCJ7IBJB2O43M
Guardar

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 8,9 quetzales, lo que representa un incremento del 2,02% respecto al precio de 8,72 quetzales de la jornada previa, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un avance del 3,09%, aunque en el periodo interanual ha registrado una ligera bajada del -0,03%.

El euro a quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva en los últimos días, manteniéndose en aumento tras un día consecutivo de crecimiento.

La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 22,23%, superando la volatilidad de referencia del 20,46%, lo que indica un entorno de inestabilidad en el mercado.

Temas Relacionados

Precio del euro en GuatemalaTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Precio del dólar hoy en Panamá: cotización de cierre del 25 de agosto

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Precio del dólar hoy en Panamá: cotización de cierre del 25 de agosto

Precio del dólar hoy en Cuba: cotización de cierre del 25 de agosto

Así cerró el cambio al peso cubano en promedio oficial este martes

Precio del dólar hoy en Cuba: cotización de cierre del 25 de agosto

Precio del euro hoy en Bolivia: cotización de cierre del 25 de agosto

La moneda europea ha experimentado un avance respecto a la jornada anterior.

Precio del euro hoy en Bolivia: cotización de cierre del 25 de agosto

Precio del euro hoy en República Dominicana: cotización de cierre del 25 de agosto

La moneda europea registró un avance respecto a la jornada anterior

Precio del euro hoy en República Dominicana: cotización de cierre del 25 de agosto

Precio del dólar hoy en Bolivia: cotización de cierre del 25 de agosto

La divisa estadounidense ha registrado un alza en comparación con la jornada anterior

Precio del dólar hoy en Bolivia: cotización de cierre del 25 de agosto