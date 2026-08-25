Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 25 de agosto

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 8,9 quetzales, lo que representa un incremento del 2,02% respecto al precio de 8,72 quetzales de la jornada previa, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un avance del 3,09%, aunque en el periodo interanual ha registrado una ligera bajada del -0,03%.

El euro a quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva en los últimos días, manteniéndose en aumento tras un día consecutivo de crecimiento.

La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 22,23%, superando la volatilidad de referencia del 20,46%, lo que indica un entorno de inestabilidad en el mercado.