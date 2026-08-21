Euro hoy en Brasil: cotización de apertura del 21 de agosto

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En la apertura del día, el euro se cotiza en 6,08 reales brasileños, lo que representa un incremento del 0,65% frente al precio de cierre anterior de 6,04 reales, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó una subida del 0,54%, aunque en términos interanuales presenta una bajada del 2,14%.

El euro se ha apreciado frente al real brasileño durante tres días consecutivos, marcando una tendencia positiva. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en un 6,62%, por debajo de la volatilidad de referencia del 10,46%, lo que sugiere una estabilidad en el mercado cambiario.

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