Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 20 de agosto

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 7,62 quetzales, lo que representa un incremento del 2,24% respecto al precio de cierre anterior de 7,46 quetzales, según Dow Jones.

En los últimos días, el tipo de cambio del dólar estadounidense a quetzal ha mostrado una tendencia positiva, manteniéndose esta dirección durante un día consecutivo. La volatilidad actual del tipo de cambio es del 24,68%, superando la volatilidad de referencia del 20,3%, lo que indica un aumento en la inestabilidad del mercado.

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En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,01%, mientras que su evolución interanual se situó en un aumento del 1,71%.