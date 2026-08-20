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Dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 20 de agosto

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en promedio a 1,38 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que la jornada previa, lo que representa una variación negativa del -0,15%. Según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un descenso del -0,63%, mientras que su variación interanual muestra una caída del -1,42%.

El dólar estadounidense ha mostrado una tendencia negativa frente al dólar canadiense durante los últimos dos días. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en un 4,23%, superando la volatilidad de referencia del 3,99%, lo que indica un aumento en la inestabilidad del mercado.

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