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Dólar hoy en Brasil: cotización de apertura del 20 de agosto

La divisa estadounidense registró un avance en su cotización respecto a la jornada anterior

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En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 5,19 reales brasileños, lo que representa una variación de 0,3% respecto al precio de cierre anterior de 5,18 reales. Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense registró una ligera subida del 0,04%, aunque su desempeño interanual muestra un notable descenso del 2,7%.

El dólar a real brasileño muestra una tendencia positiva en los últimos días, marcando un avance sostenido durante un día consecutivo. La volatilidad actual se sitúa en 7,96%, por debajo de la volatilidad de referencia del 10,43%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el tipo de cambio.

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Los pronósticos económicos para el dólar en Bolivia este 2026

El mercado paralelo en Bolivia mostró una estabilidad temporal a comienzos de 2026, con cotizaciones cercanas a Bs 9,64, fenómeno vinculado a las expectativas generadas por las reformas cambiarias y el anuncio de un financiamiento externo de $4.500 millones del BID para el periodo 2026-2028.

El Gobierno boliviano desea reducir el déficit fiscal al 7% este año, mientras proyecta una inflación de hasta el 17%. Aunque el FMI había advertido que la inflación podría superar el 15% si no se controla la emisión monetaria, se mantiene la incertidumbre.

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El Banco Mundial anticipa una recesión del -1,1% en el PIB de Bolivia para 2026, mientras la CEPAL prevé un crecimiento marginal del 0,5%. El FMI optó por no entregar estimaciones precisas a largo plazo debido al alto grado de incertidumbre.

El proceso de unificación cambiaria para el primer semestre incluye la liberación gradual de dólares en el sistema financiero y la publicación diaria de valores referenciales por parte del Banco Central de Bolivia (BCB), que recientemente se sitúan alrededor de Bs 9,21 para la compra y Bs 9,40 para la venta.

Aunque el tipo de cambio oficial permanece en Bs 6,96, su uso es cada vez menos relevante en las operaciones comerciales frente a los nuevos valores de mercado. Tras la fuerte volatilidad de 2025, el país encara el desafío de una transición estructural en un contexto de contracción económica.

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