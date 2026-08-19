Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 19 de agosto

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 8,9 quetzales, lo que representa un incremento del 3,06% respecto al cierre anterior de 8,64 quetzales. Dow Jones

En la última semana, el euro experimentó un avance del 3,54%, mientras que en términos interanuales, la divisa ha mostrado una variación del 3,14% (escribir en HTML negritas).

El tipo de cambio del euro a quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva en los últimos días, consolidándose durante dos jornadas consecutivas. La volatilidad actual se sitúa en 28%, superior a la volatilidad de referencia del 20,48%, lo que indica un periodo de inestabilidad en el mercado.

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