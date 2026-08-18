Precio del euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 18 de agosto

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en promedio a 1,61 dólares canadienses, manteniéndose estable respecto al precio de cierre de 1,61 en la sesión previa, con una leve variación porcentual de -0,01%. Dow Jones

En la última semana, el euro experimentó un ligero descenso del -0,01%, mientras que su evolución interanual muestra una caída del -1,13%.

El euro a dólar canadiense presenta una tendencia negativa en los últimos días, marcando un descenso consecutivo. La volatilidad actual de 1,23% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia de 4,42%, lo que sugiere una estabilidad en el tipo de cambio.

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