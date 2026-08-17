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Euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 17 de agosto

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos del lunes

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 1,6 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que en la jornada previa, con una leve variación al alza del 0,05%. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un descenso del 0,13%, mientras que su variación interanual se sitúa en una caída del 1,49%.

El euro a dólar canadiense muestra una tendencia positiva en los últimos días, con un día consecutivo de crecimiento. La volatilidad actual del tipo de cambio es del 0,83%, significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 4,42%, lo que sugiere un entorno más estable en el mercado.

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