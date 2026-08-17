Euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 17 de agosto

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 1,6 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que en la jornada previa, con una leve variación al alza del 0,05%. Fuente: Dow Jones.
En la última semana, el euro registró un descenso del 0,13%, mientras que su variación interanual se sitúa en una caída del 1,49%.
El euro a dólar canadiense muestra una tendencia positiva en los últimos días, con un día consecutivo de crecimiento. La volatilidad actual del tipo de cambio es del 0,83%, significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 4,42%, lo que sugiere un entorno más estable en el mercado.
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