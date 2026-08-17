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Euro hoy en Brasil: cotización de cierre del 17 de agosto

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de este lunes

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó a 6,02 reales brasileños, lo que representa una disminución del 0,4% respecto al precio de cierre anterior de 6,05 reales. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 2,25%, aunque experimenta una variación interanual del -3,91%.

El euro ha mostrado una tendencia negativa en el tipo de cambio con el real brasileño en los últimos días, con una caída sostenida durante un día. La volatilidad actual del 8,7% se encuentra por debajo de la volatilidad de referencia del 10,51%, lo que sugiere una estabilidad relativa en el mercado de divisas.

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