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Dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 17 de agosto

La divisa estadounidense experimentó una caída respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 7,62 quetzales, manteniendo el mismo precio que en la jornada previa, con una ligera variación porcentual de -0,05%. Dow Jones

En los últimos días, el tipo de cambio del dólar estadounidense a quetzal ha mostrado una tendencia negativa, consolidándose en esta dirección durante un día. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 13,44%, muy por debajo de la volatilidad de referencia del 20,25%, lo que indica una fase de estabilidad en el mercado.

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En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 2,23%, mientras que su variación interanual se sitúa en un aumento del 1,77%.

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