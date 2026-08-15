Temperaturas en Encarnación: prepárate antes de salir de casa

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

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¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué atuendo salir este 15 de agosto, aquí está el estado del tiempo para las próximas horas en Encarnación.

La probabilidad de lluvia para este 15 de agosto en Encarnación es de 25% durante el día y del 6% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 81% en el transcurso del día y del 54% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 26.8 grados y un mínimo de 21.0 grados en esta región. Los rayos UV se prevé alcanzarán un nivel de hasta 3.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 9.3 kilómetros por hora en el día y los 11.1 kilómetros por hora por la noche

El pronóstico del estado del tiempo en Encarnación (Imagen ilustrativa Infobae)</figcaption></div<h2 class="header">Cómo es el clima en Encarnación</h2><p class="paragraph"><strong>Encarnación</strong>, una de las ciudades sureñas de Paraguay, se caracteriza por tener un clima subtropical húmedo en donde los veranos son calurosos y el invierno tiene tendencia a ser fresco y húmedo. La temperatura promedio anual es de 20,5 grados.</p><p class="paragraph">En Encarnación, <strong>el verano tiende a resultar hasta bochornoso</strong>, no obstante, las costas del río pueden dar frescura por las noches. En contraste, el invierno no es tan extremo y da posibilidad a que haya días cálidos, permitiendo que el termómetro llegue a descender hasta los 10 grados. Las heladas son habituales en las zonas que se encuentran a las afueras de la ciudad.</p><p class="paragraph">Al igual que casi en todo el territorio paraguayo, algo que se replica en esta región son sus <strong>constantes precipitaciones</strong> a lo largo del año ya sea en forma de fuertes lluvias, chaparrones o lloviznas débiles. Debido a la presencia de humedad <strong>es común que también se presenten neblinas</strong>, especialmente durante las estaciones de otoño e invierno.</p><p class="paragraph">Entre los datos climatológicos históricos se tiene que el 18 de julio de 1975 <strong>cayó una nevada por primera vez</strong> en la ciudad; antes, el 20 de septiembre de 1926, una tormenta surgida en el río Paraná destruyó gran parte de la metrópoli.</p><h2 class="header">La mejor época para recorrer Paraguay</h2>