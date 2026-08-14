Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 14 de agosto

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 1,6 dólares canadienses, experimentando una ligera caída del -0,07% respecto al precio de 1,61 de la jornada anterior, según Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un descenso del -0,44%, mientras que su evolución interanual muestra una caída del -1,37%.

El euro ha mostrado una tendencia negativa frente al dólar canadiense durante los últimos cinco días, lo que refleja un debilitamiento en su valor. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 1,09%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 4,43%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado.

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