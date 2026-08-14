Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 14 de agosto

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en promedio a 1,39 dólares canadienses, manteniéndose sin cambios respecto al precio de cierre anterior, que también fue de 1,39, registrando una variación porcentual de -0,43% en comparación con la jornada previa, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un descenso del -0,54%, mientras que, en términos interanuales, su variación se sitúa en un -0,89%.

En los últimos días, el tipo de cambio del dólar estadounidense al canadiense ha mostrado una tendencia negativa durante dos días consecutivos. Actualmente, la volatilidad se sitúa en 2,74%, por debajo de la volatilidad de referencia de 3,99%, lo que indica una estabilidad en dicho par de divisas.

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