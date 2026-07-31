Noticias
Agregar Infobae enGoogle

Precio del euro hoy en Brasil: cotización de cierre del 31 de julio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de este viernes

Imagen 3AFHON36XZD2JHM53MSEEOQQYQ
Guardar

En el cierre de operaciones, el cambio euro-real brasileño se cotizó en 5,85 reales brasileños, lo que representa una disminución del -0,45% respecto al precio de cierre anterior de 5,88 reales brasileños, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un avance del 1,15%, aunque su variación interanual se sitúa en un descenso del -5,66%.

En los últimos días, el tipo de cambio entre el euro y el real brasileño ha mostrado una tendencia negativa, marcando una caída durante un día consecutivo.

La volatilidad actual es del 6,4%, significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 10,77%, lo que indica un período de mayor estabilidad en el mercado.

Temas Relacionados

Precio del euro en BrasilTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 31 de julio

La divisa estadounidense ha experimentado un avance respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 31 de julio

Euro hoy en Panamá : cotización de apertura del 31 de julio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea en la apertura de divisas

Euro hoy en Panamá : cotización de apertura del 31 de julio

Euro hoy en Cuba: cotización de apertura del 31 de julio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea en la apertura de operaciones

Euro hoy en Cuba: cotización de apertura del 31 de julio

Precio del dólar hoy en Panamá: cotización de apertura del 31 de julio

La divisa estadounidense experimentó un alza en su valor respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en Panamá: cotización de apertura del 31 de julio

Precio del dólar hoy en Cuba: cotización de apertura del 31 de julio

La divisa estadounidense experimentó un avance respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en Cuba: cotización de apertura del 31 de julio