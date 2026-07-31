Precio del euro hoy en Brasil: cotización de cierre del 31 de julio

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En el cierre de operaciones, el cambio euro-real brasileño se cotizó en 5,85 reales brasileños, lo que representa una disminución del -0,45% respecto al precio de cierre anterior de 5,88 reales brasileños, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un avance del 1,15%, aunque su variación interanual se sitúa en un descenso del -5,66%.

En los últimos días, el tipo de cambio entre el euro y el real brasileño ha mostrado una tendencia negativa, marcando una caída durante un día consecutivo.

La volatilidad actual es del 6,4%, significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 10,77%, lo que indica un período de mayor estabilidad en el mercado.