Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 30 de julio

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en promedio a 1,4 dólares canadienses, manteniendo el mismo nivel que la jornada previa, lo que implica una variación porcentual de -0,27%; según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un descenso del -0,6%, mientras que su variación interanual se mantuvo prácticamente sin cambios, con una ligera caída del -0,08%.

En los últimos tres días, el tipo de cambio del dólar estadounidense al dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa.

La volatilidad actual del 3,61% se encuentra por debajo de la volatilidad de referencia del 4%, lo que sugiere una leve estabilidad en el mercado cambiario.