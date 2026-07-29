Precio del euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 29 de julio

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En la apertura del día, el euro se cotiza a 1,6 dólares canadienses, experimentando una leve disminución del -0,15% en comparación con el precio de cierre previo de 1,61, según Dow Jones.

En la última semana, los euros registraron un leve avance del 0,09%, aunque en términos interanuales experimentan una caída del -1,12%.

El euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, con un descenso persistente. La volatilidad actual del 2,45% es significativamente menor que la volatilidad de referencia del 4,48%, indicando una fase de estabilidad en el tipo de cambio.

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