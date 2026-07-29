Precio del euro hoy en Brasil: cotización de cierre del 29 de julio

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En el cierre de operaciones, el cambio del euro se situó en 5,84 reales brasileños, registrando una variación del 0,21% en comparación con el precio de 5,82 reales de la jornada previa, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un avance del 1,03%, aunque su evolución interanual muestra una bajada del 6,09%.

El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al real brasileño durante los últimos tres días, impulsado por un aumento en la confianza del mercado. Con una volatilidad actual del 5,41%, considerablemente inferior a la volatilidad de referencia del 10,77%, el tipo de cambio sugiere una etapa de estabilidad relativa en el contexto económico actual.

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