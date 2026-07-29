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Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 29 de julio

La divisa estadounidense registró un avance respecto a la jornada anterior

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En la apertura de la jornada, el tipo de cambio del dólar estadounidense se cotiza en 7,62 quetzales, lo que representa un incremento del 2,26% respecto al precio de cierre anterior de 7,46 quetzales. Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un avance del 2,31% y en términos interanuales, su variación se situó en un incremento del 1,77%.

El tipo de cambio del dólar a quetzal ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos días, con un aumento sostenido en su valor durante dos días consecutivos.

La volatilidad actual del 23,86% supera la volatilidad de referencia del 20,31%, lo que indica un período de inestabilidad en el mercado cambiario.

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