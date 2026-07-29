Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 29 de julio

Guardar

En la apertura de la jornada, el tipo de cambio del dólar estadounidense se cotiza en 7,62 quetzales, lo que representa un incremento del 2,26% respecto al precio de cierre anterior de 7,46 quetzales. Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un avance del 2,31% y en términos interanuales, su variación se situó en un incremento del 1,77%.

El tipo de cambio del dólar a quetzal ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos días, con un aumento sostenido en su valor durante dos días consecutivos.

La volatilidad actual del 23,86% supera la volatilidad de referencia del 20,31%, lo que indica un período de inestabilidad en el mercado cambiario.