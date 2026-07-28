Dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 28 de julio

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense cotizó en 7,62 quetzales, lo que representa un incremento del 2,22% respecto al cierre anterior de 7,46 quetzales. Fuente: Dow Jones.

En los últimos días, el tipo de cambio del dólar estadounidense al quetzal ha mostrado una tendencia positiva, con un aumento constante durante un día consecutivo. La volatilidad actual del 23,77% supera la volatilidad de referencia del 20,34%, lo que indica un entorno inestable en el mercado cambiario.

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En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 2,26%, mientras que su evolución interanual se situó en una subida del 1,83%.