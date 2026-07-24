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Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 24 de julio

La moneda europea registró un avance respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 8,67 quetzales, lo que representa un incremento del 2% respecto al precio de 8,5 quetzales en la jornada previa, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,45%, mientras que, en términos interanuales, su variación fue de un leve aumento del 0,15%.

El tipo de cambio del euro a quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos dos días, reflejando un aumento en su valor. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 23,93%, superando la volatilidad de referencia de 20,24%, lo que indica una mayor inestabilidad en el mercado.

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