Dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 24 de julio

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 7,63 quetzales, registrando un incremento del 2,33% respecto al precio de cierre anterior de 7,45 quetzales. Dow Jones

En los últimos días, el tipo de cambio del dólar estadounidense a quetzal ha mostrado una tendencia positiva, marcando su primer día consecutivo de avance. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 25,16%, significativamente por encima de la volatilidad de referencia del 20,25%, lo que sugiere un periodo de inestabilidad en el mercado.

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En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance de 0,03%, mientras que su variación interanual se sitúa en un aumento del 2,14%.