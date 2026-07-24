Noticias

Dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 24 de julio

La divisa estadounidense experimentó un avance respecto a la jornada anterior

Guardar
Google icon
Imagen ASEWTIAKTBCNDD2BI4TCIKGNCE

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 7,63 quetzales, registrando un incremento del 2,33% respecto al precio de cierre anterior de 7,45 quetzales. Dow Jones

En los últimos días, el tipo de cambio del dólar estadounidense a quetzal ha mostrado una tendencia positiva, marcando su primer día consecutivo de avance. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 25,16%, significativamente por encima de la volatilidad de referencia del 20,25%, lo que sugiere un periodo de inestabilidad en el mercado.

PUBLICIDAD

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance de 0,03%, mientras que su variación interanual se sitúa en un aumento del 2,14%.

Temas Relacionados

Precio del dólar en GuatemalaTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Precio del euro hoy en Cuba: cotización de cierre del 24 de julio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la jornada delviernes

Precio del euro hoy en Cuba: cotización de cierre del 24 de julio

Dólar hoy en Panamá: cotización de cierre del 24 de julio

La divisa estadounidense ha registrado un avance respecto a la jornada anterior

Dólar hoy en Panamá: cotización de cierre del 24 de julio

Dólar hoy en Cuba: cotización de cierre del 24 de julio

Así cerró el cambio al peso cubano en promedio oficial este viernes

Dólar hoy en Cuba: cotización de cierre del 24 de julio

Precio del euro hoy en Bolivia: cotización de cierre del 24 de julio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

Precio del euro hoy en Bolivia: cotización de cierre del 24 de julio

Euro hoy en República Dominicana: cotización de cierre del 24 de julio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos del día

Euro hoy en República Dominicana: cotización de cierre del 24 de julio