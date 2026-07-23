Precio del euro hoy en Brasil: cotización de cierre del 23 de julio

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó a 5,78 reales brasileños, lo que representa una disminución del -0,21% en comparación con el precio de cierre previo de 5,8 reales brasileños, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 1,08% y en el contexto interanual, su variación es negativa, con una caída del 7,27%.

El euro ha mostrado una tendencia negativa frente al real brasileño durante los últimos tres días. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 4,73%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 10,91%, lo que indica una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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