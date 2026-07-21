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Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 21 de julio

La moneda europea experimentó un avance en su valor respecto a la jornada anterior

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En la apertura de la jornada, el euro (EUR) se cotiza en promedio a 8,7 quetzales, lo que representa un aumento del 2,21% respecto al precio de cierre anterior de 8,51 quetzales. Dow Jones

En la última semana, el euro registró un avance de 2,14 puntos, aunque su variación interanual muestra una caída del -0,22%.

El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al quetzal guatemalteco en los últimos días, marcando una mejora continua. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 24,35%, superando la volatilidad de referencia del 20,38%, lo que indica un período de inestabilidad en el mercado.

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