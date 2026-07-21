Dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 21 de julio

En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en 7,62 quetzales, lo que representa un incremento del 2,33% en comparación con el precio de cierre anterior de 7,45 quetzales, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 2,23% y en términos interanuales, su variación se sitúa en un incremento del 1,69%.

El tipo de cambio del dólar a quetzal presenta una tendencia positiva en los últimos días, marcando un día de incremento consecutivo. La volatilidad actual se sitúa en 25,63%, superando la volatilidad de referencia del 20,34%, lo que indica un periodo de inestabilidad en el mercado cambiario.

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