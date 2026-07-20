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Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 20 de julio

La moneda europea registra un retroceso respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 8,7 quetzales, lo que representa una disminución del 0,14% en comparación con el cierre anterior de 8,71 quetzales, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 2,4%, aunque su variación interanual muestra un descenso del -0,47%.

El tipo de cambio entre el euro y el quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, con un registro de -1 en la escala de tendencias. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 12,77%, por debajo de la volatilidad de referencia del 20,24%, lo que indica un periodo de estabilidad moderada en el mercado.

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