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Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 16 de julio

La moneda europea registró un avance respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 8,72 quetzales, lo que representa un incremento del 2,44% en comparación con el precio de cierre anterior de 8,51 quetzales. Dow Jones

En la última semana, el euro registró un avance del 2,35%, aunque su variación interanual muestra una baja del 2,94%.

El tipo de cambio del euro a quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos dos días, señalando un aumento en su valor. La volatilidad actual del tipo de cambio es del 23,56%, superando la volatilidad de referencia del 20,25%, lo que indica una fase de inestabilidad en el mercado.

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