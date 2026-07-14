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Precio del euro hoy en Brasil: cotización de apertura del 14 de julio

La moneda europea ha mostrado un avance respecto a la jornada anterior

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En la apertura del día, el euro se cotiza en 5,85 reales brasileños, reflejando una variación positiva del 0,43% respecto al cierre anterior de 5,82 reales brasileños, según información de Dow Jones.

En la última semana, el euro ha experimentado un descenso del -0,74%, mientras que su variación interanual muestra una caída del -6,29%.

El euro ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos dos días, evidenciando un fortalecimiento ante el real brasileño. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio euro-real se sitúa en 6,54%, por debajo de la volatilidad de referencia del 10,92%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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