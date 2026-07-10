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Euro hoy en Brasil: cotización de cierre del 10 de julio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de este viernes

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó a 5,83 reales brasileños, lo que representa una disminución del -1,08% respecto al precio de cierre anterior de 5,89 reales brasileños, según Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un descenso del 2,19% y en términos interanuales, su valor se ha depreciado un 7,08%.

La reciente tendencia del tipo de cambio euro a real brasileño ha sido negativa, marcando un día consecutivo de caída. La volatilidad actual del 8,65% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 10,95%, lo que sugiere una fase de relativa estabilidad en el mercado.

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