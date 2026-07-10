Costa Rica: las predicciones del tiempo para Alajuela este 10 de julio

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

Primavera, verano, otoño o invierno, en la actualidad no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador cambie en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

El consultar el clima se ha vuelto un hábito entre muchas personas para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas. A continuación presentamos el estado del tiempo en Alajuela para este viernes.

PUBLICIDAD

En Alajuela se espera una temperatura máxima de 29 grados centígrados y una mínima de 21 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 99% durante el día y del 25% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 97% en el transcurso del día y del 98% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 30 kilómetros por hora en el día y los 13 kilómetros por hora en la noche.

PUBLICIDAD

Cuidado con el sol, se prevé que los rayos UV alcancen un nivel de hasta 5.

El pronóstico del clima en Alajuela (Imagen ilustrativa Infobae)

En la provincia de Alajuela hay tres subregiones climáticas identificadas por el Instituto Meteorológico Nacional (IMN): la Zona Norte, el Valle Central y el Pacífico Norte.

El Valle Central incluye la parte sureste de la provincia, donde se ubica la ciudad de Alajuela, que a su vez está dividida por dos principales regiones, el Valle Central Oriental y el Valle Central Occidental.

En el Valle Central Oriental el estado del tiempo se ve afectado por las condiciones del Pacífico y el Caribe, con vientos ecuatoriales y alisios, con nubosidad y lluvias débiles, con temperaturas promedio que van de los 10 a los 20 grados.

PUBLICIDAD

Mientras que en el Valle Central Occidental el clima depende de la altura, ya que en las zonas bajas el clima es seco, en las medias es templado y en las altas predomina es el frío y las lluvias, con temperaturas promedio desde los 16 y hasta los 26 grados.

En ambos valles, las lluvias están presentes de abril a noviembre, con una pequeña disminución en junio. De diciembre a marzo es la temporada seca.

En la Zona Norte, en la que está incluida la mayor parte de la provincia de Alajuela, se caracteriza por las precipitaciones abundantes en el transcurso del año y temperaturas promedio que van de los 20 a los 30 grados.

PUBLICIDAD

Cabe mencionar que las precipitaciones en la Zona Norte presenta contrastes debido tanto elementos climáticos como factores geográficos como lo son el relieve montañoso, llanuras extensas y el lago de Nicaragua, el cual modera las temperaturas, modifica el flujo de los vientos y es factor importante en el ciclo hidrológico de la región.

En la parte más al suroeste del departamento es la que se encuentra la subregión del Pacífico Norte, particularmente en la llamada unidad continental que está formada por la Cordillera de Guanacaste y la Cordillera de Tilarán, con una altitud media de mil metros sobre el nivel del mar.

PUBLICIDAD

El Pacífico Norte tiene grupos climáticos que van desde el templado hasta el tropical seco, mismos que varian por factores geográficos y se caracteriza por ser una de las zonas más secas y cálidas del país, con temperaturas difícilmente bajan de los 20 grados y superan con facilidad los 30 grados.

Sin embargo, es en la unidad continental donde más precipitaciones y bajas temperaturas se registran en esta subregión, con una temporada de lluvias que va de abril a noviembre y un estado del tiempo promedio de 25 grados en el día y 17 grados durante la noche.

PUBLICIDAD

(Municipalidad de Alajuela)

Los dos “climas” de Costa Rica

Costa Rica está muy cerca del Trópico de Cáncer, lo que ubica al país centroamericano en una zona tropical.

Sin embargo, el clima tropical en tierras costarricenses cambia por diferentes factores tales como el relieve, es decir, montañas, llanuras y mesetas; la condición ístmica; y la influencia oceánica, como lo son vientos o brisas marinas, la temperatura de las corrientes marinas y la circulación general de la atmósfera.

PUBLICIDAD

El IMN divide a Costa Rica en dos grandes regiones climáticas: el Régimen Pacífico y el Régimen Caribe.

El Régimen Caribe se caracteriza por contar con dos periodos de precipitaciones el primero va de mayo a agosto y el segundo de noviembre a enero. El mes más lluvioso en esta temporada es diciembre, las precipitaciones ocurren con mayor regularidad en las mañanas y en las noches.

PUBLICIDAD

Esta zona carece de una estación seca definida, pues incluso en los meses menos lluviosos, la precipitación es considerable, los cuales son febrero y marzo, así como septiembre y octubre.

Por su parte, el Régimen Pacífico cuenta una época seca y lluviosa definida. La seca comienza en diciembre y termina en marzo, mientras que la lluvias caen entre mayo y octubre. Las precipitaciones se hacen presentes regularmente en las tardes y en las noches.