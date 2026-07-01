Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 1 de julio

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 7,62 quetzales, registrado un aumento del 2,45% en comparación con el precio de cierre anterior de 7,44 quetzales, según Dow Jones.

El tipo de cambio del dólar estadounidense a quetzal ha mostrado una tendencia positiva durante el último día, manteniendo un aumento constante. La volatilidad actual de 26,26% supera la volatilidad de referencia del 20,33%, indicando un entorno inestable en el mercado cambiario.

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En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 2,32%, aunque su variación interanual muestra una caída del -0,45%.