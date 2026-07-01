Noticias

Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 1 de julio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos antes del cierre de operaciones

Guardar
Google icon
Imagen C2IGBYKT3RBGPMCJ7IBJB2O43M

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 8,68 quetzales, registrando un incremento del 2,07% respecto a un precio previo de 8,5 quetzales. Dow Jones

En la última semana, el euro registró un avance del 2,54%, aunque su evolución interanual muestra una bajada del -3,62%.

El euro ha mantenido una tendencia positiva en su cotización frente al quetzal guatemalteco durante los últimos dos días. La volatilidad actual del tipo de cambio es del 26,13%, superior a la volatilidad de referencia del 20,27%, lo que sugiere un período de inestabilidad en el mercado cambiario.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Precio del euro en GuatemalaTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 1 de julio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 1 de julio

Se percibe sismo de magnitud 4 este miércoles 1 de julio en Punta

Debido a su ubicación geográfica, Chile está expuesto a sufrir constantemente de este tipo de eventos sísmicos

Se percibe sismo de magnitud 4 este miércoles 1 de julio en Punta

Temblor hoy en Chile: se registra sismo de magnitud 4 en Punta este 1 de julio

En Chile los sismos fuertes son una constante, incluso en el país ocurrió el mayor terremoto del que se tenga registro en el mundo

Temblor hoy en Chile: se registra sismo de magnitud 4 en Punta este 1 de julio

Precio del euro hoy en Panamá: cotización de cierre del 1 de julio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos del día

Precio del euro hoy en Panamá: cotización de cierre del 1 de julio

Precio del euro hoy en Cuba: cotización de cierre del 1 de julio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la jornada delmiércoles

Precio del euro hoy en Cuba: cotización de cierre del 1 de julio