Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 1 de julio

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 8,68 quetzales, registrando un incremento del 2,07% respecto a un precio previo de 8,5 quetzales. Dow Jones

En la última semana, el euro registró un avance del 2,54%, aunque su evolución interanual muestra una bajada del -3,62%.

El euro ha mantenido una tendencia positiva en su cotización frente al quetzal guatemalteco durante los últimos dos días. La volatilidad actual del tipo de cambio es del 26,13%, superior a la volatilidad de referencia del 20,27%, lo que sugiere un período de inestabilidad en el mercado cambiario.

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