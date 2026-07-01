Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 2 de julio

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense cotizó a 1,42 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que en la sesión anterior, con una leve variación porcentual al alza del 0,04%, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,15%, mientras que su evolución interanual muestra un incremento del 2,77%.

El tipo de cambio del dólar estadounidense al dólar canadiense muestra una tendencia positiva consolidándose durante los últimos dos días.

La volatilidad actual del tipo de cambio es del 1,66%, muy por debajo de la volatilidad de referencia del 4,07%, lo que indica una estabilidad en el mercado en este periodo.