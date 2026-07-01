Euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 2 de julio

En el cierre de operaciones, el euro cotizó a 1,62 dólares canadienses, manteniendo el mismo nivel que la jornada previa, con una variación porcentual de 0,05% respecto al precio de cierre anterior de 1,62. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro registró una leve subida del 0,07%, aunque su evolución interanual muestra un descenso del -0,38%.

El euro se ha mostrado en una tendencia positiva frente al dólar canadiense, registrando un incremento en su valor durante el último día.

Con una volatilidad actual del 4,31%, ligeramente por debajo de la volatilidad de referencia del 4,63%, el tipo de cambio refleja una etapa de relativa estabilidad en el mercado.