Noticias

Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 1 de julio

La divisa estadounidense experimentó una ligera caída respecto a la jornada anterior

Guardar
Google icon
Imagen 52J4DHLBRNEC3OUVQNORJXPHNI

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en promedio a 1,42 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que la jornada previa, aunque registrando una ligera variación negativa del -0,02%. Según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un descenso del -0,06%, mientras que su variación interanual muestra un avance del 2,39%.

El tipo de cambio del dólar estadounidense al dólar canadiense muestra una tendencia negativa durante los últimos dos días, reflejando un debilitamiento de la moneda estadounidense. La volatilidad actual se sitúa en 1,97%, significativamente más baja que la volatilidad de referencia de 4,07%, lo que sugiere un período de estabilidad en el mercado cambiario.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Precio del dólar en CanadáTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 30 de junio

La moneda europea registra un leve alza respecto a la jornada anterior

Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 30 de junio

Euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 1 de julio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos del miércoles

Euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 1 de julio

Dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 30 de junio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 30 de junio

Conoce el clima de este día en Ciudad de Guatemala

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Conoce el clima de este día en Ciudad de Guatemala

Los Ángeles: el estado del tiempo para este 30 de junio

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Los Ángeles: el estado del tiempo para este 30 de junio