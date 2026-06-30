Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 1 de julio

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en promedio a 1,42 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que la jornada previa, aunque registrando una ligera variación negativa del -0,02%. Según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un descenso del -0,06%, mientras que su variación interanual muestra un avance del 2,39%.

El tipo de cambio del dólar estadounidense al dólar canadiense muestra una tendencia negativa durante los últimos dos días, reflejando un debilitamiento de la moneda estadounidense. La volatilidad actual se sitúa en 1,97%, significativamente más baja que la volatilidad de referencia de 4,07%, lo que sugiere un período de estabilidad en el mercado cambiario.

PUBLICIDAD