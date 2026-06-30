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Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 30 de junio

La moneda europea registra un leve alza respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 8,5 quetzales, lo que representa un aumento del 0,06% respecto al cierre previo de 8,49 quetzales. Dow Jones

En la última semana, el euro registró una ligera subida de 0,01, aunque su evolución interanual muestra un descenso del -3,82%.

El euro se ha apreciado frente al quetzal guatemalteco, manteniendo una tendencia positiva durante el último día. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 23,17%, por encima de la volatilidad de referencia de 20,23%, indicando un aumento en la inestabilidad del mercado en este par de divisas.

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