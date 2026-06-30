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Euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 1 de julio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos del miércoles

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 1,62 dólares canadienses, manteniendo el mismo nivel que la jornada previa, con una ligera variación porcentual de -0,01% respecto al cierre anterior de 1,62. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un avance del 0,4%, mientras que su evolución interanual muestra una ligera bajada del -0,01%.

El euro a dólar canadiense ha presentado una tendencia negativa durante los últimos dos días, reflejando presiones en el mercado. La volatilidad actual del tipo de cambio es del 3,79%, por debajo de la volatilidad de referencia del 4,65%, lo que sugiere una cierta estabilidad en el comportamiento del par.

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