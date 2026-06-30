Dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 30 de junio

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense cotizó a 7,44 quetzales, con una disminución del -0,26% en comparación con el precio anterior de 7,46 quetzales, según Dow Jones.

El tipo de cambio del dólar estadounidense a quetzal ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, con dos jornadas consecutivas de caída. La volatilidad actual se sitúa en 21,69%, superando la volatilidad de referencia del 20,25%, indicando un período de inestabilidad en el mercado cambiario.

PUBLICIDAD

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un descenso del -0,36%, mientras que su variación interanual se sitúa en -0,71%.