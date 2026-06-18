Dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 18 de junio

En el cierre de operaciones, el tipo de cambio del dólar estadounidense se estableció en 7,62 quetzales, mostrando un incremento del 2,21% respecto al precio de cierre anterior de 7,45 quetzales. Fuente: Dow Jones.

El tipo de cambio del dólar estadounidense al quetzal ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos tres días, reflejando un fortalecimiento de la moneda estadounidense. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 24,16%, superando la volatilidad de referencia del 20,21%, lo que indica un periodo de inestabilidad en el mercado cambiario.

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En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un avance del 2,33%, aunque su evolución interanual muestra una ligera bajada del -0,54%.