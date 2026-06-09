Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 9 de junio

En el cierre de operaciones, el euro cotizó a 8,79 quetzales, lo que representa un incremento del 2,39% respecto al precio anterior de 8,59 quetzales. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un avance del 1,65%, mientras que en el periodo interanual su variación es del 0,78%.

El tipo de cambio del euro a quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, tras un período de tres días consecutivos de mejora. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 22,36%, superando la volatilidad de referencia del 20,33%, lo que sugiere un escenario de inestabilidad en el mercado.

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