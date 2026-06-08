Euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 8 de junio

En la apertura del día, el euro se cotiza en 1,61 dólares canadienses, marcando un incremento del 0,32% respecto al precio de cierre previo de 1,6 dólares canadienses, según Dow Jones.

En la última semana, los euros registraron un descenso de -0,06, mientras que en términos interanuales, el activo muestra una ligera caída de -0,04%.

En los últimos días, el tipo de cambio euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva, logrando un avance sostenido durante un día. La volatilidad actual del 4,65% se encuentra por debajo de la volatilidad de referencia del 4,78%, lo que sugiere un entorno de estabilidad en el mercado cambiario.

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