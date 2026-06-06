Reporte meteorológico: las temperaturas que se esperan en Miami este 6 de junio

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué vestimenta salir este sábado 6 de junio, aquí está el pronóstico del clima para las próximas horas en Miami.

El tiempo para este sábado en Miami alcanzará los 30 grados, mientras que la temperatura mínima será de 26 grados. El pronóstico de los niveles de los rayos ultravioleta es de 12.

En cuanto a la lluvia, la previsión de precipitaciones para dicha ciudad será del 6%, con una nubosidad del 40%, durante el día; y del 84%, con una nubosidad del 45%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 41 kilómetros por hora en el día y los 32 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del clima en Miami (Imagen ilustrativa Infobae)

Miami es una de las ciudades más importantes en Estados Unidos, está ubicada al sur de Florida, en la costa del Océano Atlántico.

El clima en esta ciudad estadounidense es principalmente tropical, con el subtipo monzónico, es decir, es cálido todo el año, con una estación seca corta y una predominantemente temporada de lluvias.

En julio es cuando se presentan las más altas temperaturas, mientras que en enero es cuando se siente más frío.

Las más fuertes lluvias en Miami se presentan durante el verano, mientras que la temporada seca es en invierno.

Debido a su ubicación geográfica, Miami sufre constantemente de huracanes, cuya temporada regularmente va de junio a noviembre.

(Reuters)

El clima en Estados Unidos

Al ocupar una gran extensión de territorio, Estados Unidos reporta de una enorme variedad de climas, casi todos.

En el lado este de Estados Unidos predominan dos grandes climas: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

En el noreste estadounidense el clima más importante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y en nieve a lo largo del invierno.

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En el sureste de Estados Unidos el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste estadounidense, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

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El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.