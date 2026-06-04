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Euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 4 de junio

La moneda europea registró un avance respecto a la jornada anterior

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En la apertura de la jornada, el cambio del euro se cotiza en promedio a 8,87 quetzales, lo que representa una variación del 2,36% en comparación con el precio de cierre anterior de 8,66 quetzales. Dow Jones

En la última semana, el euro registró un avance del 2,13%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 1,88%.

El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al quetzal guatemalteco durante el último día, marcando un movimiento favorable en su cotización.

La volatilidad actual del tipo de cambio euro-quetzal se sitúa en 25,51%, superando la volatilidad de referencia de 20,26%, lo que indica un período de inestabilidad en el mercado.

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