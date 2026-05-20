Precio del euro hoy en Brasil: cotización de cierre del 20 de mayo

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó a 5,82 reales brasileños, lo que representa una disminución del -0,29% en comparación con el precio de cierre anterior de 5,83 reales brasileños, según Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un descenso del 1,1%, mientras que su variación interanual muestra una caída del 8,61%.

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El euro a real brasileño ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos tres días, reflejando una presión a la baja en el tipo de cambio. La volatilidad actual del 16,8% supera significativamente la volatilidad de referencia del 11,39%, indicando un periodo de inestabilidad en el mercado cambiario.