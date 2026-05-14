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¿Cuál es la temperatura promedio en Montevideo?

Uruguay podría presentar un incremento de hasta 3 grados en su temperatura por el cambio climático en los próximos años, advierten expertos

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Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)

Las predicciones meteorológicas, basadas en la observación y modelos matemáticos, ayudan a prevenir el estado de la atmósfera en un momento y ubicación determinados a partir de diversas relaciones como la temperatura, la humedad, la presión, las precipitaciones o el viento.

Los pronósticos del tiempo son prácticas que se realizan desde hace cientos de años, incluso desde antes de la era cristiana apoyándose básicamente en la observación de patrones de las nubes, el viento, la época del año, aunque en un principio éstos eran poco certeros.

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Fue hasta el surgimiento de nuevas tecnologías (como las computadoras) que comenzaron a ponerse en marcha modelos matemáticos que permitieron lograr predicciones más precisas, convirtiéndose en un factor fundamental para el transporte (vía terrestre, marítimo o aéreo), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta operaciones militares, ello más allá de decidir si cargar o no con paraguas o qué outfit ponerse.

A continuación el estado del clima de las próximas horas en Montevideo para este viernes:

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Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 16 grados, la previsión de lluvia será del 1%, con una nubosidad del 12%, mientras que las ráfagas de viento serán de 22 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se pronostica que alcancen un nivel de hasta 3.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 8 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 3%, con una nubosidad del 82%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 22 kilómetros por hora en la noche.

La predicción del clima en Montevideo (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del clima en Montevideo (Imagen ilustrativa Infobae)

Entre los aires de Montevideo

Montevideo posee un clima subtropical húmedo con una temperatura anual promedio de 16,7 grados, siendo relativamente templado durante casi todo el año.

Por su ubicación, en una latitud media, las estaciones están bien definidas, principalmente el invierno (de junio a agosto) y el verano (diciembre a febrero), aunque prácticamente todo el año suele haber viento al ser una ciudad costera.

En invierno puede haber precipitación y niebla, así como una baja de la temperatura a cero grados y, aunque las nevadas son inexistentes, no lo es así un invierno caluroso con temperaturas que a veces suben hasta los 20 grados. La primavera y el otoño son templados.

Por otro lado, durante el verano son comunes las olas de calor con máximas de alrededor de 35 grados y mínimas de 20 grados. Cabe mencionar que la población debe poner especial atención a a los rayos ultravioleta, pues suelen ser más intensos que en el resto del planeta por la localización geográfica del país.

En cuanto a los récords de temperatura, el histórico de la mínima ha sido de -5,6 grados, mientras que la máxima ha marcado 42,8 grados. La única vez que se registró una nevada fue el 13 de julio de 1930 durante el primer partido en la historia de la Copa Mundial de Fútbol.

Cuál es el clima en Uruguay

Uruguay se caracteriza por tener una doble temporada de precipitaciones. (AFP)
Uruguay se caracteriza por tener una doble temporada de precipitaciones. (AFP)

Uruguay es un país con un clima templado-húmedo, con veranos cálidos y frescos inviernos que además, por su ubicación geográfica y su cercanía con el océano, presenta una doble temporada de precipitaciones entre primavera-verano y otoño.

El país tiene una temperatura promedio de 17 grados al año, sin embargo, hay una diferencia muy marcada en su territorio: la región noroeste en donde se ubican Artigas, Salto y Rivera es más cálida con una media de 18 grados; mientras que el sureste en donde está Montevideo, Maldonado, Rocha y Lavalleja son más frescos, con una media de 16 grados.

Debido a los fuertes vientos que se presentan en el país, los veranos son menos extremos y el invierno es más fresco, lo que ocasiona que también haya olas de frío que afectan especialmente a la zona norte y sur del centro. Sólo en un mes pueden registrarse hasta 25 heladas.

Apenas el 15 de enero de 2022 el país registró un nuevo récord sobre la temperatura más alta en su historia, cuando el Instituto de Meteorología de Uruguay (Inumet) señaló que la máxima en Florida había alcanzado los 44 grados, igualando la marca del 20 de enero de 1943. Por el contrario, la más fría fue la de Mercedes el 29 de julio de 2007 con un -7.6 grados.

Científicos advierten que a causa de los efectos del cambio climático Uruguay podría tener un incremento de la temperatura hasta en tres grados en el año 2100, así como un aumento en las lluvias.

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