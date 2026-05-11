Santo Domingo: la predicción del clima para este 12 de mayo

Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

A consecuencia del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, pueda haber altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones e infórmate sobre el pronóstico del clima para este martes 12 de mayo en Santo Domingo.

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 32 grados, la previsión de lluvia será del 64%, con una nubosidad del 26%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 30 kilómetros por hora.

PUBLICIDAD

En cuanto a los rayos ultravioleta se espera que lleguen a un nivel de hasta 13.

Para la noche, la temperatura llegará a los 22 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 65%, con una nubosidad del 52%, mientras que las ráfagas de viento serán de 20 kilómetros por hora en la noche.

PUBLICIDAD

El pronóstico del clima en Santo Domingo (Imagen ilustrativa Infobae)

Santo Domingo es la ciudad capital de República Dominicana, ubicada en el mar del Caribe en el sur del país centroamericano.

Al encontrarse en el caribe, el clima en Santo Domingo es predominantemente tropical, sin embargo, los vientos alisios tropicales, así como las zonas montañosas cercanas, ayudan a mitigar el calor y la humedad en la región.

PUBLICIDAD

Los meses más con más calor son entre julio y septiembre, mientras que los meses con las temperaturas más bajas son diciembre y enero.

En cuanto a las lluvias, la temporada de precipitaciones en Santo Domingo es de mayo a abril, mientras que los meses más secos son entre enero y abril.

PUBLICIDAD

(EFE)

El clima en República Dominicana

Al ser una nación del Caribe, República Dominicana cuenta con un clima principalmente tropical, con lluvias abundantes y una temperatura media de entre los 25 grados y los 30 grados.

La temporada de lluvias comienza en mayo y termina hasta noviembre, siendo los meses de mayo, agosto y septiembre los que registran las precipitaciones más torrenciales en tierras dominicanas.

PUBLICIDAD

Pese a ser un país tropical hay regiones, principalmente en zonas altas como Constanza, Jarabacoa y Ocoa, donde la temperatura puede bajar considerablemente en invierno, descendiendo a -5 grados en invierno.

República Dominicana es propensa al paso de huracanes y, en promedio, ocurre uno cada siete u ocho años, así como una tormenta tropical cada cuatros años, sin contar las inundaciones.

PUBLICIDAD